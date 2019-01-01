Интернет магазин столешниц ✔️ Москва ✔️ OTDELKA4U.RU

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Как выбрать столешницу
Немного информации которая поможет Вам сделать правильный выбор
Пластик HPL
HPL пластик (компакт ламинат) – это самонесущий бумажно-слоистый пластик (HPL — High Pressure Laminates) с декоративной поверхностью.
Что такое ДСП
Древесно-стружечная плита – это листовой материал, получаемый прессованием из мелких древесных стружек
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Коллекции
Столешницы под дерево
В данной коллекции представлены самые шикарные аксессуары 2015 года: сумки, ремни, часы и другое.
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